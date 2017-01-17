Motosiklet Hırsızı Şüphelisi Tutuklandı

Niğde'de çeşitli hırsızlık ve yağma olayını gerçekleştirdiği iddia edilen çocuk şüpheli tutuklandı.



Niğde'de motosiklet hırsızlığı ve yağma suçlarından aranan 17 yaşındaki O. K., iddiaya göre seyyar tesbih satıcısından aldığı teşbihin ücretini ödemedi. Tesbih satıcısı polise giderek ihbarda bulundu. Asayiş Şube müdürlüğü Hırsızlık büro amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası motosiklet hırsızlığına da karıştığı tespit edilen O. K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. O.K. ile birlikte çalıntı motosiklet de ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NİĞDE