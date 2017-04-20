Motosiklet Hırsızı Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Eskişehir'de çalıntı bir motosikletle gezen şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, çalıntı bir motosikletin seyir halinde olduğunu gördü. Ekipler, motosiklet sürücüsüne dur ihtarı yaptı. Ancak ekipleri gören şüpheli motosikletle beraber kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda polis ekipleri, şüpheliyi çalmış olduğu motosikletle beraber yakaladı. Bir işletmenin kurye servisinde kullanıldığı öğrenilen motosiklet geri teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR