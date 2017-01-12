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Motosiklet Hırsızı 3 Kişi Gözaltına Alındı

Motosiklet Hırsızı 3 Kişi Gözaltına Alındı

Bolu’da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Motosiklet Hırsızı 3 Kişi Gözaltına Alındı

Bolu'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Bolu'da Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.A., V.Ç. ve A.Z. isimli üç şahıs park halinde bulunan bir motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah motosikletini park ettiği yerde bulamayan sahibinin çalıntı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları çaldıkları motosikletle gezerken yakaladı. Şahıslar olay yerinde gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri motosiklet üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. - BOLU

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