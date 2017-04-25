Motosiklet Cinayetine 3 Tutuklama

Adana'da çalınan motosiklet yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.



Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73027 Sokak'ta 22 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Muhammed Sıddık E. (23), kardeşi Ramazan E. (19), arkadaşları Mehmet Can D. (20), İbrahim T. (20) ve Mehmet G. (29) ile alkol aldı. Bir süre sonra Mehmet G., evin yanına bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Motosikleti uyuşturucu suçundan cezaevinde yatan ve bir haftalık izne çıktığı öğrenilen Bayram Güler'in (29) çaldığını düşünen grup bu kişinin evine baskın yaptı.



Motosikletten haberinin olmadığını söyleyen Bayram Güler, "Ben her şeyi bıraktım. Motosikletinizi almadım" diyerek evine gelen kişilere bağırdı. Bir süre sonra da Muhammed Sıddık E.'nin evinin önüne gelen Bayram Güler, kendisini suçlayan kişilere küfür etti. Evdeki av tüfeğini alan Muhammed Sıddık E. ise pompalı tüfekle ateş ederek Bayram Güler'i yaraladı. Hastaneye kaldırılan Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra Muhammed Sıddık E. ile birlikte toplam 5 kişi cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Muhammed Sıddık E., Ramazan E. ve İbrahim T. tutuklanırken, Mehmet Can D. ve Mehmet G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA