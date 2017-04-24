Motosiklet Cinayetinde 5 Kişi Yakalandı

ADANA'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 29 yaşındaki Bayram Güler'i öldürdüğü öne sürülen 5 kişi yakalandı.



Olay, 22 Nisan'da merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 73027 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Muhammed Sıddık Eser, kardeşi 20 yaşındaki Ramazan Eser, arkadaşları 21 yaşındaki Mehmet Can Dal, 23 yaşındaki İbrahim Topak ve 24 yaşındaki Mehmet Gülen gece aynı evde kaldı. Mehmet Gülen sabah evin önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. 5 kişi, motosikleti uyuşturucu satma suçundan cezaevinde bulunan ve bir haftalık izinle çıkan Bayram Güler'in çaldığını düşünerek evine gitti. Çalınan motosikletten haberinin olmadığını söyleyen Bayram Güler, gelenlere tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan arbedede



Bayram Güler, pompalı tüfekle vuruldu. Hastaneye kaldırılan Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonarsı polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Sıddık Eser, "Arkadaşımın motosikletini çaldı. Sonra çalmadığını söyleyip, küfür etti. Korkutmak amacıyla havaya ateş açtım. Öldüğünü daha sonra öğrendim" dedi. - Adana