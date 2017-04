Motosiklet cinayetinde 5 kişi adliyeye sevk edildi



ADANA - Adana'da motosikletini çaldığı iddiasıyla bir kişinin ölümüne neden olan ve olayda zanlıya yardım ettiği belirtilen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73027 Sokak'ta 22 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Muhammed Sıddık Eser (23), kardeşi Ramazan Eser arkadaşları Mehmet Can Dal (20), İbrahim Topak ve Mehmet Gülen ile alkol aldı. Bir süre sonra Mehmet Gülen, evin yanına bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Motosikleti uyuşturucu suçundan cezaevinde yatan ve bir haftalık izne çıktığı öğrenilen Bayram Güler'in çaldığını düşünen grup bu kişinin evine baskın yaptı.

Motosikletten haberinin olmadığını söyleyen Bayram Güler, "Ben her şeyi bıraktım. Motosikletinizi almadım" diyerek evine gelen kişilere bağırdı. Bir süre sonra da Muhammed Sıddık Eser'in evinin önüne gelen Bayram Güler kendisini suçlayan kişilere küfür etti. Evdeki av tüfeğini alan Muhammed Sıddık Eser, pompalı tüfekle ateş ederek Bayram Güler'i yaraladı. Hastaneye kaldırılan Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Muhammed Sıddık Güler ile birlikte toplam 5 kişi cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Sıddık Eser, "Arkadaşımın motosikletini çaldı. Sonra çalmadığını söyleyip, küfür etti. Korkutmak amacıyla havaya ateş açtım. Öldüğünü daha sonra öğrendim" dedi.

