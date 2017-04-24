Motosiklet Çalan Çocuklar Polise Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çaldıkları motosikleti sürükleyerek götürmeye çalışan iki çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan çocuklardan birinin ise kayıp olarak arandığı öğrenildi.



Olay sabah saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak üzerinde bulunan tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde kontroller yapan İzmit İlce Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, iki çocuğun bir motosikleti sürükleyerek götürdüklerini fark etti. Durumdan şüphelenen polis ekipleri tarafından durdurulan Y.Ü. (15) ve M.Z. (14) adlı çocuklar, motosikleti çaldıklarını söylediler. Bunun üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen çocukların yapılan incelemesinde M.Z. adlı çocuğun kayıp olarak arandığı tespit edildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ