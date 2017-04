Motosiklet Ata Çarptı, Sürücünün Kolu, Atın Bacakları Kırıldı

İZMİT'te, yola çıkan ata çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Motosiklet sürücüsünün kolu kırılırken, bacakları kırılan at ise tedavisi için hayvan bakım merkezine götürüldü.



Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Moldova uyruklu 24 yaşındaki Ion Cristea idaresindeki 41 MA 016 plakalı motosikleti ile yola çıkan ata çarptı. Sürücü ve motosikleti yola savruldu. Kolu kırılan Ion Cristea 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazada iki bacağı kırılan at ise yerde kıvranırken, belediyeye haber verildi. Olay yerine gelen zabıta ekibi yaralı ata baktıktan sonra veteriner istedi. Yaklaşık bir saat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nden gelen veterinerler ata iğne yaptı. At iş makinesi yardımı ile kamyonete konularak tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. - Kocaeli