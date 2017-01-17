Motosiklet Alev Alev Yandı

ŞANLIURFA'da, hareket halindeyken otogar girişinde bilinmeyen nedenle alev alan motosiklet, kullanılamaz hale geldi.



Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çiçek'in kullandığı plakasız motosiklet, Karaköprü yönüne hareket halindeyken Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde aniden alev aldı. Çiçek'in sağa yanaşıp indiği motosiklet kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. - Şanlıurfa