Motoru Yanan Kamyona İtfaiye Müdahale Etti

Kastamonu'da bir gıda firmasına ait kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Doğa Çevre Yolunda Kemal K. idaresindeki 78 AU 027 plakalı kamyonun, seyir halinde iken motor kısmı alev aldı. Kamyonu sağa çekerek yangına müdahale eden sürücü, aynı zamanda itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürdü. Kamyonda maddi hasar oluştu. - KASTAMONU