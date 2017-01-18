Motoru ile "Engel"Siz 40 Ülke Gezecek

Trabzon'da yaşayan Tayfun Serdar, engellilerin de güzel başarılara imza atabileceğini gösterebilmek ve Türkiye'nin engelli turizminden daha fazla pay alabilmesini sağlayabilmek için 40 ülkeyi motosikletle gezecek.



Arkadaşlarıyla daha önce oluşturduğu, engelin çizgide son buluşu projesi kapsamında Trabzon'dan yola çıkan Serdar, Türkiye genelinde 61 şehri ziyaret ederek, yaklaşık 10 bin kilometre yol gitti.



Türkiye'nin dört bir yanına seyahat eden Serdar, gittiği yerlerde engellilerin sorunlarını not alarak, onlara yönelik çalışmaları inceledi ve engelli turizminde gelinen seviyenin tespitini yapmaya çalıştı.



Seyahati boyunca elde ettiği deneyimleri, gözlemleri ve bilgileri kitap haline getirmeyi de planlayan Serdar, dünyada 40 ülke gezerek, yaklaşık 20 bin kilometre yol yapmayı ve bu sayede de Türkiye turunu ikiye katlamayı hedefliyor.



Engellilerin de güzel başarılara imza atabileceğini gösterebilmek ve Türkiye'nin engelli turizminden daha fazla pay alabilmesini sağlayabilmek için dünya turuna çıkmaya hazırlanan Serdar, ülke tanıtımına da katkı sağlamayı amaçlıyor.



Aynı zamanda, Türkiye Sakatlar Derneği Trabzon Şube Başkanı olan Serdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta vurulduğu iğne nedeniyle engelli olduğunu söyledi.



Hayatındaki hiçbir şeyi engel olarak görmediğini dile getiren Serdar, sürekli spor yaparak kendisini geliştirmeye çalıştığını ifade etti.



Serdar, küçük yaşlarda spora, bisiklet sürerek başladığını belirterek, daha sonra basketbol, futbol ve yüzme branşlarıyla ilgilendiğini anlattı.



Ağırlıklı olarak şu anda motor sporlarıyla ilgilendiğine dikkati çeken Serdar, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 6 yıldır motor sporlarıyla ilgileniyorum. Engelli bireyler olarak motosiklet kullanabilecek durumdayız ama trafikte hiç fark edilmediğimizi ve yerimizin olmadığı gördük. O nedenle farkındalık oluşturmak için arkadaşlarımla 'Engelin Çizgide Son Buluşu' adlı projeyi hazırladık." diye konuştu.



Serdar, proje kapsamında ilk olarak Türkiye'de 10 bin kilometre yol giderek, 61 ili ziyaret ettiğini ifade ederek, Türkiye'de daha önce böyle bir çalışma yapılmadığını, bu kapsamda da bu projenin farkındalık projesi olduğunu kaydetti.



Birçok kişinin bu işi başaramayacağı kanısında olduğuna işaret eden Serdar, engelli bir birey olarak zor olmasına karşın bu işi başardığını belirtti.



Serdar, başarısı sayesinde Türkiye'de örnek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Amacım engelli insanların, engelsiz insanlardan çok da farklı olmadığını gösterebilmek, sadece fiziksel yada psikolojik hallerimizden dolayı da toplum içerisinde birçok noktada geri bırakılmamız ya da başaramayacağımız kanısını yenmekti. Bunu da bu şekilde yendim. Çünkü gerçekten zorlu bir yolculuk oldu ve zor bir işi başardım. İnanılmaz sıkıntılar yaşadım ama engeller beni yıldıramadı. Gittiğim yerlerden güzel sonuçlarla döndüm."



Günde ortalama 16 ile 17 saat motor kullanmak zorunda kaldığını anlatan Serdar, "Gittiğim illerde engelli insanların yerelden kaynaklı sorunlarını öğrenmeye çalıştım. Yaptığım araştırma ve incelemelerde de gördüm ki Türkiye'de engellilerin problemleri çok farklı değil, aksine aynı. Belli başlı illerde çok olmamakla birlikte coğrafi yapı kaynaklı farklıklar var." diye konuştu.



"Engelli sorunlarına yönelik yeni hedefim dünya turu"



Serdar, sorunları kayıt altına alarak, çözüm yolları aramayı amaçladığını belirterek, "Bunun yanı sıra engelli turizminde de Türkiye hangi noktadadır, bunun tespitini yapmaya çalıştım. Bu yönde de elde ettiğim tecrübeleri, deneyimleri kitaplaştırmayı planlıyorum. Bu yönde de yaptığım derlemeler bitince kitap çalışmam başlayacak." ifadelerini kullandı.



Engelli sorunlarına yönelik yeni hedefinin de dünya turu olduğunu işaret eden Serdar, şöyle devam etti:



"Allah'ın izniyle bir yıl içinde dünya turu planlıyorum. Hazırlıklarıma başladım. Kısa sürede hazırlıklarımı ve eksiklikleri tamamlamayı düşünüyorum. Şimdilik 40 ülke olmak üzere yaklaşık 20 bin kilometre yol düşünüyorum. Amacım engelli turizminde gelinen noktayı ve Türkiye'nin güzelliklerini yurt dışında da anlatabilmek, bu sayede Türkiye'nin engelli turizminde de turistlerin tercih edebileceği bir ülke olduğunu dünyaya gösterebilmektir."



Serdar, Türkiye turunu imkansızlıklara rağmen bir şekilde başardığını dile getirerek, dünya turu için de Ortahisar Belediyesinden destek sözü aldığını, ciddi desteklere ve sponsorlara ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.