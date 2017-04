Motorize, Atlı ve Köpekli Ekipleriyle Güven Veriyorlar

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motorize, atlı ve köpekli polisler, turizm başkentinde yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyor.



Türk Polis Teşkilatı 172'nci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, turizm başkenti Antalya'da da polis ekipleri 24 saat esasıyla görev yapıyor.



Anadolu Ajansı muhabirleri, Antalya Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevli polis ekiplerine görevleri sırasında eşlik etti.



Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus ekiplerinde görevli polis memuru Murat Uzundal, 10 yıldır emniyet teşkilatında yer aldığını söyledi.



Polisliğin çocukluk hayali olduğunu anlatan Uzundal, üniversiteyi bitirdikten sonra da polis teşkilatına girdiğini belirtti. Antalyalıların kendilerine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Uzundal, özellikle çocukları motosiklete bindirerek bol bol fotoğraf çektirdiklerini söyledi.



Polisleri sevdirmeye çalıştıklarını aktaran Uzundal, özellikle gençlerin motosikletli polis olmak istediğini dile getirdi.



"Severek, isteyerek yaptığımız bir meslek"



Yunus polisi Alper Solmaz ise 12 yıldır polis memuru olduğuna işaret etti.



Türkiye'nin vitrin kenti olan Antalya'da halkın huzur ve güvenliği için görev başında olduklarını vurgulayan Solmaz, motosikletin kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Solmaz, "Özellikle otomobilin giremediği alanlardaki olaylara en kısa yoldan en hızlı şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Bunu bir meslek olarak değil vatani görev olarak yapıyoruz. Severek isteyerek yaptığımız bir meslek." diye konuştu.



- "Polis insanların ailesinden biri gibi olmalı"



Motosikletli "şahin" trafik polisi memuru İsmail Akış da 22 yıldır polis teşkilatında gururla görev yaptığını ifade etti. Çocukken annesine sürekli "Ben büyüyünce polis olacağım" dediğine dikkati çeken Akış, "Dayım polis memuru olduğu için ona özenmiştim. Heves ettim, kazandım. Motosiklet merakım da vardı. İki tutkumu aynı anda yapmanın keyfini yaşıyorum. 1995 yılında başladığım mesleğimi ilk günkü gibi aşk ve şevkle yapmaya devam ediyorum." dedi.



Antalya'da özellikle yaz aylarında sıcak altında zor şartlarda çalıştıklarını belirten Akış, şöyle devam etti:



"Ama işimizi seviyoruz. İnsanların huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşımlarını sağlıyorsak bizim için büyük mutluluk oluyor. Şube müdürlerimizin, amirlerimizin bizlerle kavşaklarda, motor üzerinde çalışmaları bizim ayrıca motive ediyor, şevkimizi artırıyor."



Bazı ailelerin çocuklarını "Bak seni polise şikayet ederim." şeklinde korkutmasını eleştiren Akış, şunları söyledi:



"Hemen müdahale ediyorum. Çocuğu motoruma bindirip, onu seviyorum. Çocuktaki ön yargıyı kırmaya çalışıyorum. Polis insanların ailesinden biri gibi olmalı. Bizim için görev saati, tanımı yok. Her zaman vatandaşların hizmetindeyiz. Bir gün göreve giderken ekipler amirliğinin karşısındaki binadan sesler geldiğini duymuştum. Yardım sesi üzerine girdiğim bir binadan çıkan kişi, kendisine 'dur' dediğimde bana silah çekti. Ben de silahımı çektim. Kaçtı ve etkisiz hale getirdim. Olayı duyan mahalleliler şüpheliyi linç etmeye çalıştı. Bana 5 dakika önce silah çeken kişiyi korumak için üzerine kapandım ve çok sayıda tekme yedim. Polislik kutsal bir görev."



Atlı Polis Birliği Grup Amir vekili Nevzat Budak ise meslek hayatının at üzerinde geçtiğini belirtti. Yaklaşık 20 yıldır atlarla görev yaptığını aktaran Budak, atlı polis olarak emekli olmak istediğini anlattı. Budak, atlı polis birliğindeki 10 at ile motorlu taşıtların giremeyeceği sahillerde, park ve bahçeler ile spor müsabakalarında görev yaptıklarını dile getirdi.



"Köpek idarecisinin ruh halini birebir hissedebiliyor"



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli asayiş devriye köpeği eğitmeni Emir Bestami Demirtaş, "Dano" isimli Alman kurdu cinsi köpeğiyle görev yaptığını belirtti.



Köpeğiyle görev yaparken halktan olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayan Demirtaş, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Köpeğimle aramızdaki bağ çok kuvvetli. Benden başka kimseyi tanımaz, dinlemez. Sadece benim emrime itaat eder. Onunla görevlere korkusuzca gidiyoruz. İkimiz de birbirimiz için ölüme atlayabiliriz. Elimizden geldiğince görevimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Ben üzgün olduğum zaman köpeğimin de verimi düşüyor. Köpek idarecisinin ruh halini bire bir hissedebiliyor."



"Black" isimli köpeğiyle görev yapan asayiş devriye köpeği eğitmeni Abdulkadir Köse ise köpeğiyle her gün temel itaat eğitimleri, saldırganı etkisiz hale getirme, kaçan şahsı yakalama gibi antrenmanları yaptıklarını ifade etti. Asayiş köpeklerinin önceliğinin caydırıcılık olduğuna işaret eden Köse, kişilere zarar vermekten ziyade oluşabilecek suçların önüne geçmeyi ve suçları en az seviyeye çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.