Motorinin Litre Fiyatında 12-14 Kuruş İndirim Geliyor

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dolarda yaşanan düşüşe bağlı olarak, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 12-14 kuruş indirim bekleniyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 27 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklenmektedir. Benzin grubunda ise 26 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.



PÜİS'in dün yaptığı açıklamada da, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 26 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş, gaz yağında 15 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde ise 25 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmiyor" denilmişti. - İstanbul