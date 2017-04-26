Motorine İndirim Geldi

Motorin fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş indirim yapıldı.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatlarına 13 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4,62 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,67 liradan 4,54 liraya, İzmir'de 4,65 liradan 4,53 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL