Motorinde 13 Kuruş İndirim

Motorinde 13 kuruş indirime gidildi.

Motorinde 13 Kuruş İndirim

Motorinde 13 kuruş indirime gidildi. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı 4 lira 46 kuruşa düşecek.

Kaynak: Dunya.com

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