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Motogp'de Heyecan ABD'de Devam Edecek
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Motogp'de Heyecan ABD'de Devam Edecek

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Motogp'de Heyecan ABD'de Devam Edecek

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

ABD Grand Prix'si, Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik pistte 21 tur üzerinden yapılacak.

Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak yarış öncesi, yarın TSİ 22.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek ve pilotlar yarışa avantajlı pozisyonda başlamanın mücadelesini verecek.

MotoGP'de sezonun ilk iki etabını, Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazanmıştı.

Sezonun ilk iki yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Maverick Vinales (İspanya): 50

2. Valentino Rossi (İtalya): 36

3. Andrea Dovizioso (İtalya): 20

4. Scott Redding (Büyük Britanya): 17

5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 16

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