Motocross Klübü Sporcuları Kendilerine Ait Alan İstiyor

Turgutlu Motocross Kulübü Başkanı Melih Demir ve Doğan Solak, Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz ile birlikte Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret ederek motocross alan projesine dair görüş alışverişinde bulundu.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Motocross Kulübü Başkanı Melih Demir, Başkan Yardımcısı Doğan Solak ve Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz'ı makamında ağırladı. Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan dernek olarak motorcular için bir pist alanına ihtiyaç duyduklarını belirten Motocross Kulübü Başkanı Melih Demir, "Kendilerinden bir alan talebimiz olacak. Uygun görüldüğü takdirde Turgutlu'da bir ilke daha imza atılmış olacağını düşünüyoruz" dedi. Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz da kendilerini ağırlayan Başkan Şirin'e teşekkür ederek, Motocross Kulübü'nün taleplerine yönelik yapılan görüşmeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Talebin değerlendirileceğini ifade eden Başkan Şirin de, "Elbette motocross için şehir içerisinde tehlike oluşturmaması adına özel bir alan gerekiyor. Bu noktada da kulübümüzün bizlere sunacağı projeyi değerlendireceğiz. Amatör ve profesyonel motocross sporcularımızın kazasız belasız bir şekilde spor yapmalarını diliyorum. Ziyaretlerinden dolayı mahalle muhtarımıza ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA