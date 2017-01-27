Moto Z Play Türkiye'de

Lenovo adından çok söz ettiren Moto Z ürününün ardından şimdi de Moto Z Play'i Türkiye'de satışa sundu. Moto Z Play de tıpkı dünyanın en ince premium akıllı telefonu Moto Z gibi Moto Modlar ile uyumlu. Bu sayede Moto Z Play'i de tek "tık" ile bir fotoğraf stüdyosuna, sinema salonuna, müzik festvaline ya da enerji deposuna dönüştürmeniz çok kolay!



Moto Z Play: Mükemmel pil ömrü ve sınırsız yetenek



Moto Z Play, 5.5 inç Full HD ekranı, 3510 mAh güçlü bataryası, 6.99 mm inceliği ve 165 gr. hafifliği ile benzersiz bir akıllı telefon. 2. 0 GHz Qualcomm® SnapdragonTM 625 işlemcisi, 3 GB RAM'i ve 32 GB dahili hafızasıyla aynı zamanda son derece güçlü bir ürün. Alüminyum çerçevesi, ince ve hafif tasarımı ile Moto Z Play oldukça şık. Moto Z Play TurboPower™ hızlı şarj özelliği sayesinde de 15 dakikalık şarj ile 9 saat pil ömrü sunuyor. Moto Z Play, 16 MP arka kamerası ve lazer fokusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 5MP flaşlı ön kamerasında yer alan geniş açılı lens, tüm arkadaşlarınızın fotoğrafınızda yer alabilmesi için ideal bir özellik.



Su sıçramalarına dayanıklı kaplamasıyla yağmur ve dökülen sıvılar telefonunuza zarar vermeyecek. Parmak izi okuyucusu sayesinde telefonunuzu tek dokunuşla açabileceksiniz. 2 TB'ye kadar microSD kart desteği sunan Moto Z Play'e fotoğraflarınızı, videolarınız ve uygulamalarınızı dilediğinizce saklayabileceksiniz. Yol tarifi alırken veya sorularınıza sesli yanıt ararken, Moto ile geliştirilen Moto Ses yazılımı sayesinde telefonunuzu sesinizle kontrol edebilirsiniz.



Sizin Moto Modunuz Hangisi? Hepsi de Olabilir Tabi...



Yeni Moto Mod'ları sayesinde şimdi Moto Z Play ile cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre yeniden tasarlayabileceksiniz. 80 desibele kadar ses verebilen 2 adet 3W'luk hoparlörden oluşan JBL SoundBoost Hoparlör modu ile yüksek ses ve kalitede stereo müzik dinleyebilirsiniz. Kendi bataryası sayesinde 10 saate kadar kesintisiz müzik sağlayan bu mod ile bulunduğunuz her yer bir parti atmosferine kavuşurken siz de dilediğinizce dans edebilirsiniz.



Ailenize en yeni seyahat fotoğraflarınızı göstermek veya arkadaşlarınızla film mi izlemek istiyorsunuz? Insta-Share Projektör modu ile telefonunuzu 70 inç'lik sinema ekranına çevirin. Çektiğiniz görüntüleri ve ilk yönetmenlik denemelerinizi dostlarınızla paylaşmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Üstelik modun kendine ait bataryası sayesinde keyfinizi 1 saat uzatabilirsiniz.



Hasselblad True Zoom ise tüm dünyada fotoğraf meraklılarının akıllarını başından alan Moto Mod olarak karşımıza çıkıyor.10x optik zoom ve Xenon flaşı ile mükemmel fotoğraflara imza atacak, bunları tek tık'la istediğiniz mecrada paylaşabileceksiniz. Üstelik ücretsiz olarak size sunulacak Hasselblad Phocus yazılımıyla fotoğraflarınızı yeniden düzenleyip yüksek kaliteli sonuçlar elde edebileceksiniz.



Daha çok enerjiye mi ihtiyacınız var? 2200 mAh'lik bataryasıyla Incipio offGRID™ Ek Batarya sayesinde akıllı telefonunuza 22 saate kadar pil ömrü ekleyin.



Moto Z Play sadece zincir mağazalarda 1.999 TL*'den satışa sunuluyor. Ayrıca Moto Mod'lar bundan sonra çıkacak tüm Moto ürünlerinde kullanılabilecek. Moto Mod'lar perakende mağazalarında şu fiyatlarla satılacak: Insta-Share Projektör 899 TL*, Hasselblad True Zoom 799 TL*, JBL SoundBoost Hoparlör 399 TL*, Incipio offGRID™ Ek Batarya 199 TL*, Aksesuar Kapaklar 49 TL*.



*Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıdır.