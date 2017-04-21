Motivasyon İkizlerinden Gençlere Öğütler

"Motivasyon ikizleri" olarak bilinen Mustafa ve Kemal Altıntaş kardeşler, Keçiören'e konuk oldu.



Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gelecek Sizlerle Gelecek - Hayatını Seç" adlı eğitime Keçiörenli gençler büyük ilgi gösterdi. Kendilerine bu imkanı tanıyan Başkan Mustafa Ak'a teşekkür eden Mustafa ve Kemal Altıntaş kardeşler, gençlere başarıya giden yollara ilişkin önemli ipuçları verdiler. Hayal kurmanın önemine dikkat çeken Altıntaş kardeşler, "Hayallerinizin olması için buradayız. Hayali olmayan insanın yarını olmuyor. Hareket ettiğiniz kadar mutlu, başardığınız kadar özgürsünüz. Kaybeden ve kaybetmeyi alışkanlık haline getiren insanları hayatınızdan çıkarın. Bir insanın hayali bitmişse aslında 25 yaşında ölür, 75 yaşında gömülür. İyi lider ve yöneticiler, başarılı insanları kıskanmaz, sadece gıpta ederler. Hayal kurarsanız başarılı olursunuz, hayallerinizin peşinden gidin. Çünkü bu ülkenin size, sizin de size ihtiyacınız var" dediler.



Başarılı insanların hayatlarında asla geri adım atmadıklarının altını çizen Altıntaş kardeşler, "Geri adım atanlar başkalarının takdirini beklerler. Dünyada bütün başarılı insanlar az uyurlar. Dünyada güneş doğarken uyuyan tek canlı insandır. Başarılı insanlarda biz duygusu vardır, ekip çalışmasına inanırlar. Kimse size hayat kadar sert vuramaz, düşerken sırtüstü düşün ki göğe bakarken kalkmanız için bir sebebiniz olsun. Hayaliniz bir başkasının hayalleri altında ezilmesin. Hayallerin parayla ilgisi yoktur. Değerli olun, aranan kişi olun ve risk alın" ifadelerini kullandılar. - ANKARA