Motaş'tan Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

MOTAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara trambüsle şehir turu attırdı.



Her yıl 23 Nisan'da trambüsle çocuklara şehir turu attıran MOTAŞ, bu yıl da geleneği bozmadı. Bayram dolayısıyla trambüsü özel olarak süsleyen MOTAŞ, şehir turu yaptırarak çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. MAŞTİ'den başlayan şehir turu İnönü Üniversitesi kampüs alanı gezildikten sonra yine MAŞTİ'de tamamlanırken seyahat boyunca müzik eşliğinde eğlenen çocuklara hediyeler takdim edildi. Konuyla ilgili MOTAŞ'tan yapılan açıklamada, milli duyguları aşılamak ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla milli bayramları iyi değerlendirmek gerektiği vurgulanarak, "Milli bilincin çocuklarda yer etmesi için çocuklara armağan edilen 23 Nisan'ı farklı bir etkinlikle kutlamak istedik, yapılan bu etkinlikle minikler, gönüllerince eğlendi. Birlikte olmanın, birlikte eğlenmenin, milli duyguları birlikte yaşamanın zevkini çocuklarımıza tattırmak için '23 Nisan Trambüsü' çocuklarımıza küçük bir hediyeydi" ifadelerine yer verildi. - MALATYA