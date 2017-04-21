Motaş'dan Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

MOTAŞ, 23 Nisan'da çocuklara trambüsle şehir turu attıracak.



Her 23 Nisan'da çocuklara şehir turu attırarak sevinçlerine ortak olan MOTAŞ, bu yıl da geleneği bozmuyor. Çeşitli hediye ve ikramların yapılacağı turda çocuklar için özel gösteriler de düzenlenecek.



Konuyla alakalı olarak konuşan MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, öğrenci velilerine çağrıda bulunarak "Güvenli oluşuyla toplu taşıma araçlarının başını çeken trambüslerle yapacağımız şehir turuna sizleri de bekliyoruz. Çocuğunuzun elinden tutarak ona unutulmaz bir gün yaşatın. Milli duyguların tavan yaptığı böyle bir günde çocuğunuzun bu havayı teneffüs ederek yarınlara hazırlanmasına aracılık edin" şeklinde konuştu.



Tamgacı, tur hakkında da bilgiler vererek, "Turlar, 23 Nisan Pazar günü saat 09. 00'da başlayacak ve 11.00, 13.00 ile 15.00'da olmak üzere toplam 4 tur organize edilecek. MAŞTİ'den başlayan yolculuk İnönü Üniversitesi kampüs alanını dolaştıktan sonra yine MAŞTİ'de tamamlanacak" diye konuştu. - MALATYA