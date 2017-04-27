Moskova, Trump-Putin Zirvesine Hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Trump-Putin zirvesi için hazırlıkların başladığını belirtti.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus-Amerikan ilişkilerine dair konferansta yaptığı konuşmada, Moskova'nın Trump-Putin zirvesi için çalışmalara başladığını bildirdi. Ryabkov, ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Alaska'daki Artik Forumu'nda da bir araya gelebileceğini dile getirdi. Ryabkov, "Yapılan bir önceki Moskova görüşmesinde çok sayıda sorun ortaya çıkmıştı. Suriye ve diğer stratejik bölgeler üzerinde diyaloğumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. 10-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Arktik Forumu'nda bir araya gelmek, Moskova'da yarım kalan problemleri çözmek için iyi bir fırsat olacak" diye konuştu. - MOSKOVA