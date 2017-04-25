Moskova, Suriye'de Hükümetin Değiştirilmesine Karşı

Lavrov, Moskova'nın Suriye'de siyasi çözüm sürecinden uzaklaşma ve ülkede hükümetin değiştirilme çabalarına karşı geleceğini bildirdi.

Moskova, Suriye'de Hükümetin Değiştirilmesine Karşı

Lavrov, Moskova'nın Suriye'de siyasi çözüm sürecinden uzaklaşma ve ülkede hükümetin değiştirilme çabalarına karşı geleceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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