Moskova, Suriye'de Hükümetin Değiştirilmesine Karşı

Lavrov, Moskova'nın Suriye'de siyasi çözüm sürecinden uzaklaşma ve ülkede hükümetin değiştirilme çabalarına karşı geleceğini bildirdi.
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