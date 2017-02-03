Moskova Kiev'i 'Barbarca' Davranmakla Suçladı





Ukrayna'nın doğusunda yeniden şiddetlenen çatışmalar Rusya ve Ukrayna'yı yine karşı karşıya getirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı sivillerin olduğu bölgelerde ateş açarak Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal etmekle ve Minsk Anlaşması'nda yasaklanan silahlar kullanmakla suçladı.



Bakanlık Sözcüsü Maria Zakharova, 'barbarca' olarak nitelediği Kiev'in tutumunun haklı bir yanı olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:



"Kiev, Ukrayna'nın doğusundaki krizin radikal bir boyut almasından endişe ettiğini, ortaya çıkabilecek insani sonuçlardan kaygılandığını belirtmiyor. Onlar, sorumluluğu bile üstlenmediği gibi, Donbass bölgesindeki askeri faaliyetlerini utanmadan, gösteriş yapar gibi sürdürüyor."



Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu artan geriliminden birbirini sorumlu tutuyor. Her iki taraf da son 24 saatte kayıp verdiklerini belirterek karşı tarafı suçladı.



Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yazdan bu yana bu kadar şiddetli çatışmalar yaşanmamıştı. Maripol, Donetsk ve Luhansk'ta, çatışma hattı boyunca düşmanın hücum operasyonlarının sürdüğünü görüyoruz" denildi.



NATO ve Avrupa Birliği Moskova'ya, şiddeti durdurmaları için Rusya yanlısı ayrılıkçılar üzerindeki etkisini kullanması yönünde çağrıda bulundu.



Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya'yı kınadı.



ABD'nin yeni Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı Güvenlik Konseyi oturumunda, ülkedeki artan şiddetin Rusya'nın faaliyetlerinin sonucu olduğunu söyledi.



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Tags: Rusya barbarca İnsani kriz Moskova Ölüm Kievi Silahlı çatışma Ukrayna davranmakla suçladı Gepost: 03 februari 2017