Moskova Havalimanından Dumanlar Yükseliyor

Rusya'da bulunan Vnukova Havalimanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanların yükseldiği aktarıldı.



Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Vnukova Havalimanı'ndan dumanlar yükseliyor. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Moskova'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un uçağının ise henüz havalimanına iniş yapmadığı belirtildi. - MOSKOVA