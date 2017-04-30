Moskova Derbisinde Spartak, Cska'yı 2-1 Yenerek Puan Farkını 10'a Çıkardı

RUSYA Premier Ligi 26'ncı hafta karşılaşmasında oynanan Moskova derbisinde Spartak ve CSKA karşı karşıya geldi. Ligde açık ara lider olan Spartak Moskova ikinci sıradaki CSKA Moskova arasında oynanan karşılaşmada gülen taraf, Spartak Moskova oldu ve aradaki puan farkını 10'a çıkartarak bitime dört hafta kala şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj yakaladı.



CSKA Arena'da oynan karşılaşmaya hızlı başlayan ve pozisyon bulan ev sahibi CSKA Moskova olmasına rağmen, golü bulan Spartak Moskova oldu. 32'nci dakikada Ivelin Popov'un ortasına Luiz Adriano kaleci Akinveef'in önünde dokunarak topu ağlara gönderi ve kırmızı-beyazlıları öne geçirdi. Bu dakikadan sonra da etkili olan Sprtak Moskova olurken bu defa golü bulan ev sahibi oldu. CSKA Moskova'nın emektar futbolcusu Aleksei Berezutski, 45'te Bebras Natcho'nun ortasına ön direkte düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı ve takımını soyunma odasına 1-1 beraberlikle götürdü.



Karşılaşmaya ilk yarının son dakikasında bulduğu beraberlik golü ile soyunma odasına moralli giren CSKA Moskova, karşılaşmanın ikinci yarısına da böyle başladı ancak 51'de Denis Glushakov Spartak adına CSKA filelerine gönderdiği golle durumu 2-1'e getirdi ve bu havayı dağıttı. Uzun bir süre toparlanamayan CSKA sonradan oyuna ortak olsa da kendi seyircisi önünde bitime 6 dakika eklenmesine rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı ve karşılaşma Spartak Moskova'nın 1-2 galibiyeti ile sona erdi.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman vatandaşı Serdar Taşçı maçın tamamında forma giyerken ortaya başarılı bir performans koydu.



Bu galibiyet ile Spartak Moskova puanını 60'a çıkartırken, ikinci sıradaki CSKA Moskova 50 puanda kaldı ve yarın 49 puanlı Mircea Lucescu'nun Zenit'i Tomsk'u yenerse üçüncü sıraya gerilemiş olacak.



CSKA Moskova haftaya Amkar'a konuk olurken, Spartak Moskova evinde ligin son sırasındaki Tom Tomsk'u konuk edecek. - Moskova