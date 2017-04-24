Moskova'da Mogherini ve Lavrov Görüşmesi Başladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin görüşmesi başladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin görüşmesi başladı.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaret düzenliyor. Mogherini temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemini Suriye, Ukrayna, Orta Doğu, İran'ın nükleer programı anlaşmasının uygulaması, Afganistan ve Rusya ile AB arasındaki ikili ilişkiler gibi konular yer alıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mogherini ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Avrupa Birliği'nin hayali risklere değil, gerçek tehditlere konsantre olması gerektiği" çağrısında bulundu. Lavrov Rusya'nın, AB ile işbirliği gücünü geri getirmeyi amaçlayacağını açıkladı.
Federica Mogherini, AB Dışişleri Başkanı olduğu Kasım 2014'ten bu yana ilk kez Moskova'yı ziyaret ediyor. Mogherini, Rusya'yı İtalya Dışişleri Bakanı olarak ziyaret etmişti. - MOSKOVA