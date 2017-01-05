Moskova'da Grip Salgını Etkisini Kaybediyor

"Moskova 24" TV kanalı, Moskova'da akut respiratuar virüs enfeksiyonuna yakalanan kişilerin sayısının geçen hafta üçte bir oranında azaldığını bildirdi.



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nin (Rospotrebnadzor) verilerine göre, başkentte durum yavaş yavaş istikrara kavuşuyor, fakat Zelenograd'da hastalık seviyesinin şehrin genelindeki seviyenin üzerinde olduğu, bu sebepten dolayı şehirde kalabalık etkinliklerin düzenlenmesinin yasaklanması başta olmak üzere bazı kısıtlamalar getirildiği belirtildi.



Moskova, 2016 yılının sonbahar aylarında grip salgınına karşı önlemler aldı. Şehir sakinlerine polikliniklerde grip aşısı yapma imkanı sağlanmasıyla 5 milyondan fazla vatandaş aşı yaptırdı. - Moskova