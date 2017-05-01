Moskova'da 1 Mayıs'a 130 Bin Kişi Katıldı

– Moskova'nın merkezinde 1 Mayıs sendika geçidine 130 bin kişinin katıldığı bildirildi.



Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova İdaresi basın servisinden yapılan açıklamada,"Moskova'nın merkezinde Moskova Sendikalar Federasyonu tarafından düzenlenen 1 Mayıs bayramına özel geçit töreni yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 130 bin kişi katıldı" denildi.



Moskova'da ki 1 Mayıs etkinliklerine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Bağımsız Sendikalar Federasyon Başkanı Mihail Şmakov, Moskova Sendikalar Federasyonu Başkanı Mihail Antontsev katıldı.



Kızıl Meydan'da eğitim alanında çalışanlar, sporcular, savunma kompleksi işletmelerinin temsilcileri, ticaret, inşaat ve gemi inşaatı alanında çalışanların geçidi düzenlendi.



Aynı zamanda etkinliğe Podmoskovye'de çalışanlar, öğrenciler, gaziler, "Birleşik Rusya" temsilcileri de katıldı. - Moskova