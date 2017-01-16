Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Moskova Borsası'nda İşlemler Durdu
Ara
BİST 81.829 %0,37
DOLAR 3,7740 %1,02
EURO 3,9988 %0,89
PARİTE 1,0593 %-0,47
ALTIN 146,03 %1,87
FAİZ 11,25 %0,36
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Moskova Borsası'nda İşlemler Durdu

Moskova Borsası'nda hisse senedi işlemleri henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı durduruldu.

Moskova Borsası'nda İşlemler Durdu

Moskova Borsası'nda hisse senedi işlemleri henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı durduruldu.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>