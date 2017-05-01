Moskova-Bangkok Uçağı Türbülansa Girdi, 24 Rus Yolcu Yaralandı

– Moskova'dan Bangkok'a uçan Aeroflot'a ait uçağın türbülansa girmesiyle 24'ü Rus 27 kişi yaralandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya'nın Tayland Büyükelçiliği'nin Konsolosluk Bölümü Başkanı Vladimir Sosnov, uçağın türbülans alanına girmesi sebebiyle yolcuların yaralandıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.



Aeroflot tarafından yapılan açıklamada, "Moskova-Bangkok seferini yapan SU270 sefer sayılı Boeing 777, Bangkok havalimanına inmesine 40 dakika kala güçlü bir türbülans alanına girdi ve bunun sonucunda 24'ü Rus 27 kişi yaralandı" denildi. - Moskova