Sıradışı konusu olan Morque Sokağı Cinayeti oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşuyor.
19. Yüzyıl edebiyatının en önemli isimlerinden olan Edgar Allan Poe'nun birçok yazara ilham kaynağı olan eseri Morgue Sokağı Cinayeti popülerliğini yüz yılı aşkın bir süredir korumaktadır. Yazarın; Fransa'daki bir gazete haberinden yola çıkarak kurguladığı bu yapıt, Morgue sokağında sıradışı bir şekilde işlenen cinayetin Auguste Dupin adında bir çözümleyicinin yardımı ile katilin bulunma sürecini konu edinir.
"Gerçek her zaman bir kuyunun dibinde değildir. Biz bilgiyi vadilerin derinliklerinde ararız. O ise dağların tepesindedir."
Yazan: Edgar Allan Poe
Çeviri: Memet Fuat ve Dost Körpe'nin çevirilerinden yararlanarak tekrar düzenlenmiştir.
Uyarlayan-Yöneten: Sercan Özinan
Dramaturgi: Erdal Ozan Metin
Reji Asistanı: Betül Berfin Oruç
Sahne Tasarımı: Emrah Kürekçi
Kostüm ve Afiş Tasarımı: Rabia Kip
Işık Tasarımı: Utku Kara
Oyuncular
Ece Çelikçapa
Deniz Telek
Duhan Şahin
Ferhat Akgün
Hasan Ali Yıldırım
Şükrü Veysel Alankaya
Umut Can Vicnelioğlu
Teşekkürler
Ali Cüneyd Kılcıoğlu, Prof. Dr. Feray Odman Çelikçapa, Tiyatro Oyunbaz
Morque Sokağı Cinayeti
Sıradışı konusu olan Morque Sokağı Cinayeti oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşuyor.
Sıradışı konusu olan Morque Sokağı Cinayeti oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşuyor.