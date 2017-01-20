Moritanya ve Gine Devlet Başkanları İkna Etti, Gambiyalı Lider Koltuğu Bıraktı

Kaybettiği seçimin ardından koltuğu terk etmemek için OHAL ilan etmesi üzerine Afrika Birliği'nin harekete geçtiği ve başta Senegal olmak üzere Afrika devletleri ordularının koltuktan indirmek için asker gönderdiği Yahya Jammeh, Moritanya ve Gine devlet başkanlarının ikna girişimleri sonucu ülkeyi terk etmeyi kabul etti.



Gambiya Genelkurmay Başkanı Osman Badjie, akşam saatlerinde Reuters ajansına yaptığı açıklamada, uluslararası alanda kabul gören seçilmiş Başkan Adama Barrow'u yeni başkomutan olarak gördüğünü bildirerek, koltuğu bırakmayan Yahya Jammeh'yi devirmeye gelen uluslararası güçlere karşı savaşmayacaklarını söyledi. "Onları çiçeklerle karşılar, onlar için çay yaparız," diyen Osman Badjie, "Bu siyasi bir sorun, bir yanlış anlama. Nijerya, Togo ya da herhangi bir başka orduyla savaşacak değiliz," şeklinde konuştu. Böylece Gambiya ordusunun da yeni seçilen meşru başkan Adama Barrow'un yanında yer aldığı netleşti.



Başkanlar namaz kılıp Gambiya'da barış için dua ettiler



Yahya Jammeh'nin görevi bırakması için öğlene kadar tanınan sürenin saat 16.00'ya uzatılmasından sonra, son kez müzakerede bulunmayı denemek üzere Jammeh'nin eski başkan yardımcısı Isatou Njie Saidi başkanlık sarayına geldi.



Moritanya ve Gine devlet başkanlarının da sarayda bulunarak, Jammeh'yi kendileriyle beraber ülkeden ayrılmaya ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi. Devlet başkanlarının uzun süren görüşmelere namaz kılmak için ara verdikleri kaydedildi.



Uluslararası kabul gören, seçilmiş Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow da, Jammeh destekçileri tarafından suikast düzenlenmesi korkusuyla bir süre önce sığınmış olduğu komşu Senegal'in Devlet Başkanı Macky Sall ile namaz kılarak "Gambiya'da barış olması için dua ettiklerini" belirttiği fotoğrafları twitter'dan paylaştı.



Botsvana'nın ardından Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kenya'dan da, seçilmiş Başkan Barrow'u tanıdıklarına dair açıklama geldi.



Gineli yetkililer daha sonra France 24'e yaptıkları açıklamada, Jammeh'nin görevi bırakmayı kabul ettiğini bildiren yazılı ifadesini Gineli yetkililer önünde yazdığını belirttiler.



Senegal'da bulunan yeni Gambiya başkanı Adama Barrow, ilerleyen saatlerde Twitter hesabından "beni ağırladığı için Başkan Macky Sall'a bir kez daha teşekkür ediyorum" yazdı. Bu tweet, Jammeh'nin görevi bırakmayı kabul edip, Barrow'un ülkesine dönerek koltuğu devralmaya hazırlandığı anlamında yorumlandı.



AP'nin bildirdiğine göre, Gambiya'nın başkenti Banjul'da havalimanına kırmızı halıların serildiği ve bir konuşma için hazırlıklar yapıldığı görüldü. Kırmızı halı önüne, yeni başkan ve maiyetini Banjul'a getiren Moritanya uçağı yanaşacak.



Yahya Jammeh'nin TSİ gece 11'de anlaşmayı tamamladığı ve iktidarı bırakıp ülkeyi terk etmeyi kabul ettiği bildirildi.



(Fotoğraflı) - İstanbul