Moritanya'dan "İsrail'in Yeni Konut" Kararına Tepki

Moritanya'daki ana muhalefet partisi Demokratik Güçler Bloğu Partisi (RDF), Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimleri karşısında sessiz kalınmasından kaynaklanacak riskler konusunda Arap ülkelerini uyardı.



RDF Partisi Başkan Yardımcısı Muhammed Mahmud Veled Emat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde yeni konut inşasına işaret ederek, "Arap ülkeleri, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimleri karşısında sessiz kalınmasından kaynaklanacak riskler konusunda dikkatli olmalı." dedi.



Veled Emat, yeni başkan Donald Trump yönetimindeki ABD'nin yeni yönelimine göre İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te birkaç gün önce uyguladığı yerleşim yerleri saldırısının sürpriz olmadığını dile getirdi.



İsrail'in organize edilmiş ve üzerinde düşünülmüş yerleşim yerleri inşasıyla, Filistin topraklarından geniş alanları gasbetmek için Arap ve İslam dünyasının kendi iç krizleriyle meşgul olmasından büyük ölçüde faydalandığına dikkati çeken Veled Emat, "İsrail, Gazze'de kontrolü sağlamadaki başarısızlığını, Batı Şeria ve Kudüs'te başka Filistin topraklarına el koyarak telafi etmek istedi." diye konuştu.



Veled Emat, Arap ve İslam ülkelerindeki siyaset, medya ve kültür alanındaki elitlere "İsrail'in ihlallerini ortaya çıkarma ve uluslararası kamuoyuna duyurma" çağrısında bulundu.



İslam ümmetinin eski dinamizmine dönmesi gerektiğini vurgulayan Veled Emat, "Herkes, Filistin'in, Müslümanlar ve Arapların ilk meselesi olduğunu idrak etmeli." ifadesini kullandı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.