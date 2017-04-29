Moritanya'da "Köleliğe Hayır" Gösterisi

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'da "köleliğin bitirilmesi" için gösteri düzenlendi.



Bazı insan hakları aktivistleri ve siyasilerin oluşturduğu "Köleler ve Kölelikten Kurtulanlar Siyasi ve Sosyal Hakları Paktı"nın düzenlediği gösteriye toplumun bir çok kesiminden katılım oldu.



Gösteriye katılanlar, insan köleliğinin bütün türlerinin bitirilmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınması istedi.



Ülkedeki insan hakları savunucuları, köleliğin devam ettiğini belirterek, insanların ücret ödemeden çoban olarak ve ev işlerinde çalıştırıldığına işaret ediyor.



Moritanya'da kölelik ilk kez 1982'de yasaklandı



Moritanya'da ilk kez 1982 yılında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Huna Veled Haydallah köleliği ve köleleştirme faaliyetlerini yasaklamıştı.



Ülkede kölelik konusundaki tartışmalar, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1960'lı yıllardan bu yana devam ediyor.



Moritanya Ulusal Meclisi tarafından geçen yıl kabul edilen yasayla kölelik yasaklanmış, köleleştirme, "insanlığa karşı işlenen suçlar" kapsamına girmişti.



İnsan Hakları Örgütleri ve kölelik karşıtı eylemciler, Moritanya'nın nüfusunun yüzde 4'ünün hala kölelik koşullarında yaşadığını, caydırıcı cezalar olmasına rağmen mevcut yasaların uygulanmadığını savunuyor.