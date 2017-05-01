Moritanya'da 1 Mayıs

Moritanya'nın başkenti Novakşot başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde binlerce kişi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda gösteriler düzenledi.



Novakşot'un ana caddelerinde bir araya gelen eylemciler, taşıdıkları pankartlarda temel taleplerine yer verdi.



Ülkenin farklı kentlerinde de düzenlenen gösterilere katılanlar, işçilerin şikayetleri, vergilerin artırılması ve maaşların düşüklüğüne ilişkin pankartlar taşıdı.



Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Moritanya Özgür İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Samory Ould Beye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki işçilerin durumunun zor olduğunu ifade ederek "Fiyatlar artıyor ve işçinin durumunun iyileştirilmesi için hükümetin hiçbir politikası bulunmuyor." dedi.



Moritanyalı işçilerin, ücret artışı ve primler başta olmak üzere taleplerinin sürekli olarak görmezden gelinmesi karşısında öfkeli olduğunu söyleyen Beye, "İşçiler artık, günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Fiyatlar, cep yakıyor. Uzun süredir maaşlarına zam yapılmadı. Hükümet ise sessiz kalıyor. Bu durumun ülkenin ahengini olumsuz etkilemesinden endişeliyim." diye konuştu.



Hükümete yakınlığıyla bilinen Moritanya İşçiler Birliği Genel Sekreteri Hatice Mamadu Galu da tüm işçilere, "Yasaların uygulanması ve çalışmayla ilgili düzenlemelerin yer aldığı sendikal taleplerin yerine getirilmesi için barış yanlısı direnişe devam etme" çağrısında bulundu.



Galu, ayrıca ulusal çalışma taleplerinin gerçekleştirilmesi için ciddi, objektif bir sosyal diyalog gerekliğini dile getirdi.