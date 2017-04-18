Morhipo'dan Axess Kartlılara Özel Kampanya

Morhipo'nun başlattığı kampanya çerçevesinde 30 Nisan'a kadar Morhipo.com'dan Axess ile 300 TL ve üzeri alışveriş yapanlar 50 TL chip-para kazanacak.



Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com üyeleri Axess ile yapacakları 300 TL ve üzeri ilk alışverişte kazanacakları 50 TL'lik chip-parayı site üzerinden harcayabilecek.



Kampanya kapsamında 30 Nisan'a kadar kazanılabilecek chip-paralar 15 Mayıs'a kadar kullanabilecek. Ayrıca kullanıcılar, kampanyaya özel peşin fiyatına 3 ve 6 taksit fırsatından yararlanabilecek.