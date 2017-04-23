Morhipo.com'un Email Tasarımları 23 Nisan'da Çocuklardan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar, Morhipo kampanyaları için email tasarımı yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar, Morhipo kampanyaları için email tasarımı yaptı.
Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği etkinlikte, çalışanlarını çocuklarla beraber eğlenceli ve yaratıcı bir aktivitede buluşturdu. Morhipo ofisine davet edilen çocuklar, çizdikleri rengarenk ve neşeli desenlerle hayal dünyalarını, Morhipo kampanyaları için email tasarımına dönüştürdü.
Çocukların tasarımlarının 23 Nisan boyunca Morhipo.com'da olacağı belirtilen açıklamada, çocukların da ofis ortamını deneyimlediği bu etkinlikte ortaya çıkan görüntülerin Morhipo.com'un sosyal medya hesaplarında yayınlandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca Facebook ve Twitter'da 23 Nisan'a özel yarışmalarla kullanıcılarına fırsatlar sunan Morhipo'nun, çocukların çizdiği resimlerin Instagram'da #miniklerciziyor etiketiyle paylaşılmasına öncülük ederek sosyal medyada da çocukların bayramını kutladığı belirtildi.
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