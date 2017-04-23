Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Morhipo.com'un Email Tasarımları 23 Nisan'da Çocuklardan
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Morhipo.com'un Email Tasarımları 23 Nisan'da Çocuklardan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar, Morhipo kampanyaları için email tasarımı yaptı.

Morhipo.com'un Email Tasarımları 23 Nisan'da Çocuklardan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar, Morhipo kampanyaları için email tasarımı yaptı.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği etkinlikte, çalışanlarını çocuklarla beraber eğlenceli ve yaratıcı bir aktivitede buluşturdu. Morhipo ofisine davet edilen çocuklar, çizdikleri rengarenk ve neşeli desenlerle hayal dünyalarını, Morhipo kampanyaları için email tasarımına dönüştürdü.

Çocukların tasarımlarının 23 Nisan boyunca Morhipo.com'da olacağı belirtilen açıklamada, çocukların da ofis ortamını deneyimlediği bu etkinlikte ortaya çıkan görüntülerin Morhipo.com'un sosyal medya hesaplarında yayınlandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Facebook ve Twitter'da 23 Nisan'a özel yarışmalarla kullanıcılarına fırsatlar sunan Morhipo'nun, çocukların çizdiği resimlerin Instagram'da #miniklerciziyor etiketiyle paylaşılmasına öncülük ederek sosyal medyada da çocukların bayramını kutladığı belirtildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Sosyal Medya, İnstagram, Instagram, Facebook, 23 Nisan, Twitter, Bayram, Açıklama, Su