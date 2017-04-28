Morhipo.com, Google Başarı Öykülerinde

Google Alışveriş Reklamları stratejisiyle yatırım getirisini yüzde 80 artıran Morhipo.com, bu çalışmasıyla Google Başarı Öykülerinde "Başarılı Örnek" olarak ele alındı.



Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni müşteriler kazanma, kaliteli trafiği ölçeklendirme ve satışları artırma hedefleriyle Google alışveriş kampanyalarından yararlandı. Morhipo.com standart sezonluk ve kampanya ürünlerini Google Alışveriş kampanya kurulumunda iki ana grup olarak kullandı.



Daha sonra tanımlayıcı ad, renk ve beden gibi bilgileri ürün başlıklarına ve açıklamalarına ekleyerek "feed"i optimize etmeye odaklanan şirket, beş özel etiket kullanarak hedeflemeleri ve optimizasyonu kolaylaştırdı. Bu optimizasyonlar sayesinde internette Google'da yapılan ürün aramaları Morhipo.com'un ürün seçkileri ile daha çok eşleşmeye başladı.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Morhipo Dijital Kanallar Direktörü Ata Aydemir, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu akıllıca yaklaşımlar sayesinde seneler içinde markanın toplam dönüşüm değeri ve cihazlar arası dönüşümler beş katına çıktı. Yatırım getirisi ise yüzde 80 artış gösterdi. Biz de bu nedenle ürün başlıklarına, açıklamalarına ve özelliklerine ekip olarak daha çok zaman ayırmaya başladık. Ürün özelliklerini arka planda doldurduğumuzda bunun Google Alışveriş Feed'ine yansıyacağına ve böylece daha fazla kullanıcıya ulaşacağımıza inanıyoruz."