Morhipo.com Google Başarı Öyküleri'nde 'Başarılı Örnek' Olarak Yer Aldı

Morhipo.com, Google Alışveriş Reklamları ile yatırım getirisini yüzde 80 artırarak Google Başarı Öyküleri'nde yer aldığını duyurdu.



Boyner Grup çatısı altında bir moda e-ticaret sitesi olarak kurulan Morhipo.com;Google ile yaptığı Google Alışveriş Reklamları stratejisiyle yatırım getirisini yüzde 80 artırdığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerine 5 binden fazla markanın yüz binlerce ürün sunulduğu yeni müşteriler kazanma, kaliteli trafiği ölçeklendirme ve satışları artırma hedefleriyle de Google Alışveriş kampanyalarından yararlandığı bildirildi. Bu çalışmayla da Google Başarı Öyküleri'nde 'Başarılı Örnek' olarak ele alındığı aktarıldı.



"Başarı Öyküsü aynı zamanda Google'ın yurtdışı portföyünde de yer alacak"



Morhipo'nun bu başarısıyla ilgili Morhipo Dijital Kanallar Direktörü Ata Aydemir, "Morhipo.com standart sezonluk ve kampanya ürünlerini Google Alışveriş kampanya kurulumunda iki ana grup olarak kullandı. Daha sonra tanımlayıcı ad, renk ve beden gibi bilgileri ürün başlıklarına ve açıklamalarına ekleyerek feed'i optimize etmeye odaklandı. Beş özel etiket kullanarak hedeflemeleri ve optimizasyonu kolaylaştırdı. Bu optimizasyonlar sayesinde internette Google Arama'dan yapılan ürün aramaları Morhipo.com'un ürün seçkileri ile daha çok eşleşmeye başladı" dedi. Bu akıllıca yaklaşımlar sayesinde seneler içinde markanın toplam dönüşüm değerinin ve cihazlar arası dönüşümlerin beş katına çıktığını belirten Aydemir, "Yatırım getirsi ise yüzde 80 artış gösterdi. Biz de bu nedenle ürün başlıklarına, açıklamalarına ve özelliklerine ekip olarak daha çok zaman ayırmaya başladık. Ürün özelliklerini arka planda doldurduğumuzda bunun Google Alışveriş feed'ine yansıyacağına ve böylece daha fazla kullanıcıya ulaşacağımıza inanıyoruz.Başarı Öyküsü aynı zamanda Google'ın yurtdışı portföyünde de yer alacak" diye konuştu. - İSTANBUL