Morhipo.com, Google Başarı Öyküleri'nde

BOYNER Grup çatısı altında moda e-ticaret sitesi olarak kurulan Morhipo.com, Google alışveriş reklamları ile yatırım getirisini yüzde 80 artırarak Google Başarı Öyküleri'nde yer aldı.



Müşterilerine 5 binden fazla markanın yüz binlerce ürününü sunan Morhipo.com, yeni müşteriler kazanma, kaliteli trafiği ölçeklendirme ve satışları artırma hedefleriyle Google Alışveriş kampanyalarından yararlandı. Morhipo.com'un bu çalışması Google Başarı Öyküleri'nde "Başarılı Örnek" olarak ele alındı.



Standart sezonluk ve kampanya ürünlerini Google Alışveriş kampanya kurulumunda iki ana grup olarak kullanan Morhipo.com, daha sonra tanımlayıcı ad, renk ve beden gibi bilgileri ürün başlıklarına ve açıklamalarına ekleyerek feed'i optimize etmeye odaklandı. Beş özel etiket kullanarak hedeflemeleri ve optimizasyonu kolaylaştırdı. Bu optimizasyonlar sayesinde internette Google Arama'dan yapılan ürün aramaları Morhipo.com'un ürün seçkileri ile daha çok eşleşmeye başladı.



Morhipo Dijital Kanallar Direktörü Ata Aydemir, "Bu akıllıca yaklaşımlar sayesinde seneler için de markanın toplam dönüşüm değeri ve cihazlar arası dönüşümler beş katına çıktı. Yatırım getirisi ise yüzde 80 artış gösterdi. Biz de bu nedenle ürün başlıklarına, açıklamalarına ve özelliklerine ekip olarak daha çok zaman ayırmaya başladık. Ürün özelliklerini arka planda doldurduğumuzda bunun Google Alışveriş feed'ine yansıyacağına ve böylece daha fazla kullanıcıya ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.



Başarı Öyküsü aynı zamanda Google'ın yurtdışı portföyünde de yer alacak.



