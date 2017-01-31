Morgda Özçekime Soruşturma

ANTALYA Gazipaşa Devlet Hastanesi morgunda cenazelerle birlikte özçekim yaptığı gerekçesiyle, hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü F.S. hakkında savcılık soruşturma başlattı. İfadesi alınan müdür, daha sonra serbest bırakıldı.



Gazipaşa Devlet Hastanesi yönetimi, güvenlik kamera görüntülerinden hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü F.S.'nin morgda özçekim yaptığını tespit etti. Hastane yönetimi tarafından olayla ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Dün öğleden sonra hastaneye giden polis, F.S.'yi ifadesi için merkeze götürdü. İfadesi alınan F.S. daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, F.S.'nin özçekim yaptığı sırada morgda bulunan cenazelerin yakınlarının da bu kapsamında ifadelerinin alınacağı belirtildi. F.S.'nin ise hastanedeki görevine devam ettiği kaydedildi.



Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin de konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı kaydedildi. - Antalya