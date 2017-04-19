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Morgan Stanley'nin Net Kar ve Geliri Arttı
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Morgan Stanley'nin Net Kar ve Geliri Arttı

NEW ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Morgan Stanley'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde net kar ve geliri arttı.

Morgan Stanley'nin Net Kar ve Geliri Arttı

NEW ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Morgan Stanley'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde net kar ve geliri arttı.

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, bankanın net karının bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 71 yükselerek 1,93 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Banka, 2016'nın ilk üç ayında 1,13 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Ayrıca, bankanın 2017'nin ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın ilk üç ayına göre, yüzde 25 artarak 9,74 milyar dolara ulaştı. 2016'nın ocak-mart döneminde bankanın geliri 7,79 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0,55 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 1 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin güçlü gelen ilk çeyrek bilançosunun ardından, bankanın hisse başına değeri dün New York borsasında 41,21 dolar seviyesinden kapandıktan sonra bugün 42,94 dolara çıkarak yüzde 4,2 prim yaptı.

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