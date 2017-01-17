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Morgan Stanley'nin Net Kâr ve Geliri Arttı
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Morgan Stanley'nin Net Kâr ve Geliri Arttı
17 Ocak 2017 Salı 19:22
Morgan Stanley, 2016'nın dördüncü çeyreğinde net karının yüzde 87 yükseldiğini bildirdi.
Morgan Stanley, 2016'nın dördüncü çeyreğinde net karının yüzde 87 yükseldiğini bildirdi.
Kaynak:
Dunya.com
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