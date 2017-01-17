Morgan Stanley'nin Net Kar ve Geliri Arttı

NEW ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet şirketi Morgan Stanley, 2016'nın dördüncü çeyreğinde net karının yüzde 87 yükseldiğini bildirdi.



Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, 2016'nın dördüncü çeyreğindeki net karın, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 87,2 artış göstererek 1,7 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 908 milyon dolar net kar elde etmişti.



Bankanın 2016'nın dördüncü çeyreğindeki geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 9 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın ekim-aralık döneminde Morgan Stanley'nin geliri 7,7 milyar dolar olmuştu.



Kurumun hisse başına karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde 0,39 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,81 dolara yükseldi.



Morgan Stanley İcra Kurulu Başkanı (CEO) James P. Gorman, yaptığı açıklamada, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bankanın varlık yönetimi alanlarında rekor gelir ettiği bilgisini paylaştı.



Cuma günü, ABD'li yatırım bankacılığı ve finansal hizmet şirketlerinden JP Morgan Chase ve Bank of America da 2016 dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirlerinin yıldan yıla yükseldiğini duyurmuştu.



ABD'li bankacılık devlerinden Citigroup ve Goldman Sachs, 2016 dördüncü çeyrek bilançolarını yarın açıklayacak.