Moral Kolileri, Kışlada 'Bahar Havası' Estirdi

Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Karşıyaka Şubesi'nin; terörle mücadelede görevli askerlere ve ailelerine destek vermek amacıyla sürdürdüğü "Vatan size, aileniz bize emanet" projesinde Başkan Akpınar tarafından hazırlanan bininci koli de kışlalara ulaştı. Manevi değere sahip hediyeler, askeri birliklerde bahar havası estirdi. Mehmetçikler, minnet ve sevgi dolu mektupları gözyaşlarıyla okurken, gönderdikleri video ve fotoğraflar duygu seli oluşturdu.



Karşıyaka Belediyesi, TESUD Karşıyaka Şubesi, Karşıyaka Kent Konseyi ve onlarca sivil toplum örgütü el ele vererek; geçtiğimiz aylarda "Vatan size, aileniz bize emanet" projesini hayata geçirdi. Çatışma bölgelerinde canı pahasına görev yapan askerler ile geride bıraktıkları ailelerine destek vermek için binlerce kişi tek yürek oldu. Çığ gibi büyüyen proje ile Suriye, Batman, Bingöl, Çukurca ve pek çok farklı askeri birliklere gönderilen moral kolilerinin sayısı kısa sürede bine ulaştı. TESUD Karşıyaka Şubesi'nde gerçekleştirilen törenle, bininci moral kolisi Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından hazırlandı. Kolide; Nutuk, havlu, çorap, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı, bisküvi, gofret, lokum, çerez, çay, kahve, farklı illerden çocukların yazdığı mektuplar ve Başkan Akpınar'ın mektubu yer aldı. Proje destekçilerinin bir araya geldiği toplantıya asker aileleri de katıldı. Kolilerin ulaştığı askeri birliklerden gelen video ve fotoğraflar da duygu seli oluşturdu. Sevinç, özlem ve gurur birbirine karıştı.



Anlamlı teşekkür



Proje çerçevesinde moral gezileri, sağlık hizmetleri ve psikolojik yardım gibi manevi desteklerin sunulduğu asker aileleri, Karşıyaka Belediyesi ve TESUD'a teşekkür etti, "Bizi çok mutlu ettiniz. Hiç bu kadar değer gördüğümüzü hissetmemiştik, böyle bir destek görmemiştik" dedi.



"Askerlerimize minnettarız"



Başkan Akpınar, "Biz bu ülkede huzur içinde yaşıyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerine borçluyuz. Onun evlatları sadece kendi çocukları için değil, bu ülkede herkesin özgürce, huzur içinde yaşayabilmesi için mücadele ediyor. Askerlerimize ve ailelerine minnettarız. Bu moral paketleriyle de minnetimizi gösteriyor, manevi olarak askerlerimize dokunuyoruz. Meslek odalarımız, esnafımız, iş adamları ve sivil toplum örgütlerimizle önemli bir dayanışma gösteriyoruz. Ailelerin de her zaman yanlarındayız" diye konuştu.



"Sevginin gücü, karanlığı yenecek"



Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ da, "Bu projeyle askere ve ailelerine dokunduk. Büyük bir aile olmanın bilinci içindeyiz. Bu hazzı yaşıyor ve gereğini yapıyoruz. Bu sevgi giderek büyüyor. Karşıyaka'dan yaktığımız ateş, Türkiye'ye yayılıyor. Sevginin gücü karanlığı yenecektir" ifadelerine yer verdi. - İZMİR