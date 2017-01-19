Mor ve Ötesi - Adamlar - Flört

Türk Rock müziğinin en önde gelen isimlerinden biri olan mor ve ötesi, alternatif Rock denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Adamlar ve son dönemlerin en enerjik gruplarından Flört, 20 Ocak günü Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda, Ankaralı müzikseverlerle uzun bir aradan sonra tekrar buluşmaya hazırlanıyor!



Kapıların 14.30'da açılacağı ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek şenlikte ilk olarak ön gruplar sahne alacak. Sonrasında tüm enerjisi ve heyecanlandıran müziği ile Flört, Ankaralı hayranlarıyla hasret giderecek.



Adamlar; eğlenceli şarkıları, müthiş sahne performansı ve yepyeni albümü ile bu kış bizlerle olacak.



Son olarak, bu sene 20. yılını dolduran ve Türk rock'ının en köklü gruplarından Mor ve Ötesi, en sevilen şarkıları ile geceye damga vuracak.



Konserlerinde müthiş performanslar sergileyen bu müthiş gruplar 20 Ocak'ta Ankara'da!



Siz de AAAL Şenlik'te yer almak için acele edin.



17.00 Flört



18.45 Adamlar



20.30 mor ve ötesi