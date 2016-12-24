Cem Yılmaz, Mor ve Ötesi'nin 20. Yıl Konserinde Sahne Aldı!



Sahnede grubu yalnız bırakmayan sürpriz konuk sanatçılardan Şebnem Ferah grubun sevilen şarkılarından "Küçük Sevgilim"i mor ve ötesi ile beraber seslendirdi.

Gecenin en şaşırtıcı sürprizi ise Cem Yılmaz'ın "Cambaz" şarkısında bir anda sahneye çıkmasıydı. mor ve ötesi ile Cem Yılmaz şarkıyı söylerken 3 bin izleyici hep bir ağızdan onlara eşlik etti.

2003 yılında Ankara Sıhhiye Meydan'ında yapılan savaş karşıtı mitingde "Savaşa Hiç Gerek Yok" şarkısını seslendiren müzisyenler yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Aylim Aslım, Koray Candemir ve mor ve ötesi hep beraber yıllar sonra yeniden aynı şarkıyı seslendirdi.

Konserde gruba ayrıca "Anlatamıyorum", "Büyük Düşler", "Nakba" ve "Güneşi Beklerken" şarkılarında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası üyelerinden Melisa Uzunarslan, Kerem Berkalp, Filip Kowalski ve Çağlayan Çetin'den oluşan yaylı quartet eşlik etti.











