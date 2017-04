Sınırlı sayıda bilet Dorock XL gişesinden satılmaktadır.



Başarılı rock müzik grubu mor ve ötesi 8 Nisan'da Dorock XL sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.



2004 yılının Nisan ayı sonunda "Dünya Yalan Söylüyor" albümü yayımlayan mor ve ötesi'nin albümden çıkan ilk single'ı "Cambaz", radyo ve televizyonlarda büyük ses getirirken, "Mustafa Hakkında Her Şey" filminde de yer alan "Bir Derdim Var" adlı parça, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film Şarkısı" seçilerek Altın Portakal Ödülü'nü aldı ve hem dinleyiciler hem de müzik otoriteleri tarafından yılın şarkısı olarak değerlendirildi.



Çeyrek milyonluk bir satış yakalayan "Dünya Yalan Söylüyor", yayımlanışından iki buçuk yıl sonra Blue Jean dergisi tarafından "Tüm Zamanların En İyi Türkçe Rock Albümü", Billboard dergisi tarafından da "Son On Yılın En İyi İkinci Türkçe Rock Albümü" seçildi. Bu başarıyı, oldukça yoğun ve kapsamlı bir konser ve turne trafiğiyle destekleyen grup, müziğini yurt çapında büyük kitlelerle paylaşma şansı buldu.



mor ve ötesi grubu, Türkiye'yi 53. Eurovision Şarkı Yarışması olan 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda söz ve müziği kendilerine ait olan "Deli" adlı Türkçe şarkı ile temsil etti. İkinci yarı finalde yarışan grup, ilk 10'a girmeyi başardı ve 24 Mayıs'taki Eurovision finaline katılmaya hak kazandı. Rusya'nın birinci olduğu final yarışmasında, mor ve ötesi 12. sırada sahneye çıkıp yarışmayı 138 puanla 7. olarak tamamladı.



Grup, Eurovision sonrası 24 Kasım 2008'de "Başıbozuk" isimli albümünü çıkardı. Eurovision için kaydedilen üç şarkı "Deli", "İddia" ve "Sonbahar" şarkılarının yanı sıra, eski şarkılarının remix'leri ve canlı performansları bu albümde yer aldı. 2 kere Kral TV Video Müzik "En İyi Grup" ödülüne layık görüldü.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Dorock XL



Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00



Kategori : mor ve ötesi



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır