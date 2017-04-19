Moody's: Türkiye'nin Dış Finansmanı Şoklara Karşı Kırılgan
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin dış finansmanının şoklara karşı kırılgan olduğunu söyledi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin dış finansmanının şoklara karşı kırılgan olduğunu söyledi
Kaynak: Dunya.com
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