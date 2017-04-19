Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Moody's: Türkiye'nin Dış Finansmanı Şoklara Karşı Kırılgan
Ara
BİST 91.640 %0,29
DOLAR 3,6625 %0,05
EURO 3,9244 %-0,12
PARİTE 1,0723 %-0,07
ALTIN 151,03 %-0,50
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Moody's: Türkiye'nin Dış Finansmanı Şoklara Karşı Kırılgan

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin dış finansmanının şoklara karşı kırılgan olduğunu söyledi.

Moody's: Türkiye'nin Dış Finansmanı Şoklara Karşı Kırılgan

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin dış finansmanının şoklara karşı kırılgan olduğunu söyledi

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Finans, Kredi